В Башкирии Минздрав назвал города и районы с наибольшим количеством зараженных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 21 дек 2020 | 16:46

В Башкирии за минувшие сутки 159 человек заболели коронавирусной инфекцией. Стало известно, в каких районах республики сосредоточены очаги распространения опасной болезни.







Так, за прошедшие сутки больше всего зараженных зафиксировано в Уфе – 40 заболевших. В два раза меньше, 20 человек, в городе Кумертау. Чуть меньше в Туймазинском районе – 14 зараженных. По 10 заболевших в Альшеевском и Белебеевском районах. По восемь – в Балтачевском и Мелеузовском районах. Семеро заболевших в Бакалинском районе, и по шесть – в Бирском и Татышлинском районах республики.



В остальных районах республики за прошедший день зафиксировано меньше пяти заболевших. В списке с минимальным количеством заболевших находятся Учалинский район и город Стерлитамак, Аскинский, Буздякский, Бураевский, Гафурийский, Ишимбайский, Куюргазинский, Федоровский, Чишминский, Янаульский, Белорецкий, Благоварский Миякинский районы, а также город Октябрьский.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии запас лекарств от коронавируса создан на 6 недель вперёд.





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