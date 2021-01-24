Синдром хронической усталости: как избавиться

| 24 янв 2021 | 23:26

На хроническую усталость жалуются 15-25% людей, особенно жители крупных городов, вне зависимости от пола или расовой принадлежности. Основной ее признак – сильная усталость даже после незначительной нагрузки, которая не проходит в течение дня, а отдых и сон не приносят облегчения. Состояние постоянной усталости сопровождается рассеянностью и забывчивостью, эмоциональной нестабильностью, аллергическими реакциями, тошнотой, головной болью, зачастую увеличенными лимфатическими узлами, болями в мышцах и суставах. Состояние патологической усталости, продолжающееся более шести месяцев, получило название синдрома хронической усталости (СХУ).







По мнению врачей, причина возникновения СХУ кроется в ускоренном жизненном темпе и постоянных стрессах, завышенных притязаниях, стремлении быть незаменимыми, чрезмерной ответственности, которую берут на себя люди. Многие исследователи считают ее также одной из форм поражения иммунной системы, изменения которой обнаруживаются постоянно. Сегодня своевременно выявить и поставить диагноз синдрома хронической усталости могут врачи таких специальностей, как иммунолог, психоневролог.



Факторы, которые способствуют появлению болезни:

· стрессы;

· состояние светового голодания, развивающееся при недостаточности естественного освещения;

· нарушения сна;

· сбой биологических часов (например, у людей, работа которых связана с ночными дежурствами);

· нарушения гормонального фона;

· прием некоторых лекарств (например, сильные анальгетики, транквилизаторы, противоаллергические препараты);

· дефицит питания или некоторых питательных веществ;

· вирусные заболевания;

· экологическое неблагополучие.

* Чтобы не заболеть, следует учиться рассчитывать свои нагрузки и, как это ни странно звучит, не стараться всегда и во всем быть на высоте, выполнять все, что требуется, и более того.* Нужно уметь переключаться с одной деятельности на другую, не ставить перед собой сверхзадач.

* По окончании рабочего дня очень важно не обременять себя дополнительной негативной информацией. Отказ от телевизионных страхов – лучшая профилактика стресса.



* Усталость снимается общением с домашними животными. Для лечения с помощью «лохматого терапевта» нет противопоказаний.



* Насколько важен для человека сон, объяснять не нужно. Важна привычка ложиться спать в определенное время. Медики советуют соблюдать ритуал отхода ко сну. В него могут входить не только умывание и чистка зубов, но и действия, снимающие нервное напряжение. Например, перед сном можно почитать. Хорошо бы выключать телевизор хотя бы за час до сна, избегать возбуждающей музыки, важных разговоров, которые могут взволновать. Нужно обязательно перед сном проветрить комнату, спать в удобной одежде. Важно высыпаться – большинству людей требуется 8-9 часов.



* Еще одно спасение – двигательная активность. Чем более активен человек, тем выше в крови концентрация «гормонов радости»: адреналина, стимулятора общей активности, и эндорфинов – естественных стимуляторов настроения.









* При хронической усталости необходимо соблюдать здоровую диету. Рекомендуется употреблять много свежих овощей и фруктов, богатых антиоксидантами. Очень полезно растительное масло – оливковое, кукурузное, подсолнечное. Утомляемость снижается при употреблении в пищу черной смородины, в которой содержание витамина С выше, чем во многих цитрусовых, и рыбьего жира, богатого витаминами А и D.





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