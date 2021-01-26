Статистика коронавируса на сегодня, 26 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 26 янв 2021 | 12:23

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило новую статистику по заболевшим и выздоровевшим в республике. Так, за последние сутки коронавирус подтвердили вновь у 168 человек.







Общее число зараженных за всё время пандемии достигло 23 410 человек. При этом полностью выздоровел 17 591 пациент. За сутки этот показатель увеличился на 197 человек.



Количество летальных случаев также увеличилось. За сутки скончался один пациент с подтвержденным коронавирусом.

Напомним, что в России спрогнозировали срок снижения заболеваемости коронавирусом вдвое. Эксперт считает, что ситуация в лучшую сторону может измениться довольно резко, однако сейчас вакцинация идет медленнее, чем распространяется коронавирус. Тавадян отметил, что всеобщая вакцинация обязательна для полного нивелирования вируса.





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