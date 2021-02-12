Статистика коронавируса на сегодня, 12 февраля 2021 года, в Башкирии

Администрация главы Башкирии опубликовала обновленную статистику по коронавирусу в республике. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 26 214 человек. Прирост за сутки составил 160 новых пациентов.
В стационарах находятся 298 пациентов. Амбулаторно лечение получают 5 682 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 136 человек. Всего опасную инфекцию победили 20 014 инфицированных.
Также сообщается, что изменилось число умерших от COVID-19. Известно о трех летальных исходах. Всего в регионе от коронавируса скончались 220 зараженных.