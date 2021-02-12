Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Статистика коронавируса на сегодня, 12 февраля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 12 февраля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 12 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 12 фев 2021 | 14:27

Администрация главы Башкирии опубликовала обновленную статистику по  коронавирусу в республике. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 26 214 человек. Прирост за сутки составил 160 новых пациентов.

В стационарах находятся 298 пациентов. Амбулаторно лечение получают 5 682 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 136 человек. Всего опасную инфекцию победили 20 014 инфицированных. 

Также сообщается, что изменилось число умерших от COVID-19. Известно о трех летальных исходах. Всего в регионе от коронавируса скончались 220 зараженных.

Читайте также:

ЗАГСам Башкортостана разрешили регистрировать молодоженов в торжественной обстановке
Ранее сообщалось, что глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о продлении режим самоизоляции на территории республики.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: