Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Статистика коронавируса на сегодня, 26 февраля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 26 февраля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 26 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 26 фев 2021 | 11:34

Администрация главы Башкирии опубликовала новые данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Так, за сутки выявлено новых 140 случаев заражения COVID-19. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 28 305 человек.

Читайте также:

В Минздраве Башкирии рассказали, сколько медиков скончались от коронавируса
В стационарах находятся 236 пациентов. Амбулаторно лечение получают 5 285 человек. Всего от болезни выздоровели 22 515 инфицированных, за сутки —183.

Также сообщается, что изменилось число умерших от COVID-19.  Известно о четырех летальных исходах. Всего в регионе от коронавируса скончались 269 зараженных.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: