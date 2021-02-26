Статистика коронавируса на сегодня, 26 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 26 фев 2021 | 11:34

Администрация главы Башкирии опубликовала новые данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Так, за сутки выявлено новых 140 случаев заражения COVID-19. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 28 305 человек.



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В стационарах находятся 236 пациентов. Амбулаторно лечение получают 5 285 человек. Всего от болезни выздоровели 22 515 инфицированных, за сутки —183.Также сообщается, что изменилось число умерших от COVID-19. Известно о четырех летальных исходах. Всего в регионе от коронавируса скончались 269 зараженных.