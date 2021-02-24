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Статистика коронавируса на сегодня, 24 февраля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 24 февраля 2021 года, в Башкирии

| 24 фев 2021 | 14:11

В Башкирии вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. Как сообщает официальный информационный портал стопкоронавирус.рф, за сутки опасная инфекция диагностирована у 142 жителей. Всего за период пандемии COVID-19 заразились 28 024 человека.

Отмечается, что за сутки выписаны 37 пациентов с выздоровлением. Всего болезнь смогли побороть  22 098 человек. Администрация главы Башкирии передает, что на лечении находятся 5 664 человек. Из них в станционарах 256 больных, еще 5 408 получают медицинскую помощь амбулаторно.

Сообщается, что за последние 24  часа также изменилось число умерших от COVID-19. Известно о трех летальных исходах. Всего в регионе от коронавируса скончались 262 больных.

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Источник: gorobzor.ru

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