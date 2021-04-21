Статистика коронавируса на сегодня, 21 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 21 апр 2021 | 11:53

3 человека умерли от коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан по данным на 21 апреля. Количество смертей от инфекции с начала пандемии в Башкирии достигло 425, говорится в сообщении руководства республики в социальной сети «Вконтакте».







За прошедшие сутки в Республике Башкортостан зафиксировано 98 случаев SARS-CoV-2, за всё время – 34 тыс. 495. Излечились с начала пандемии 31 тыс. 491 человек, за текущий день выписано 231. Вакцинацию прошли 128 тыс. 183 жителя Башкирии.



Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии внезапно усилил режим обязательной самоизоляции. Теперь те, кто прибыл в республику из иностранного государства любым видом транспорта, следует соблюдать обязательную самоизоляцию до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram