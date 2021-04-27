Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Статистика коронавируса на сегодня, 27 апреля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 27 апреля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 27 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 27 апр 2021 | 12:28

Администрация главы Башкирии сообщила, что сегодня, 27 апреля, за последние 24 часа снова зарегистрировано увеличение числа заболевших коронавирусом. Сообщается, что суточное количество носителей ковида выросло в два раза, по сравнению с показателем прошлых дней, и составило 181 человек. 

Зарегистрировано также и увеличение числа погибших от COVUD-19 – скончался еще один человек. Всего жертвами коронавируса считаются 439 человек.

Выздоровели 32 651 человек, 181 – за последние сутки. Два компонента вакцины получили 149 329 человек. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии сделавшим вакцину от коронавируса выдадут спецзначки.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: из архива newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: