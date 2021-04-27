Статистика коронавируса на сегодня, 27 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 27 апр 2021 | 12:28

Администрация главы Башкирии сообщила, что сегодня, 27 апреля, за последние 24 часа снова зарегистрировано увеличение числа заболевших коронавирусом. Сообщается, что суточное количество носителей ковида выросло в два раза, по сравнению с показателем прошлых дней, и составило 181 человек.







Зарегистрировано также и увеличение числа погибших от COVUD-19 – скончался еще один человек. Всего жертвами коронавируса считаются 439 человек.



Выздоровели 32 651 человек, 181 – за последние сутки. Два компонента вакцины получили 149 329 человек.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии сделавшим вакцину от коронавируса выдадут спецзначки.





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Фото: из архива newsbash.ru