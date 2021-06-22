Александр Гинцбург, рассказал чем опасен индийский штамм коронавируса

10:48, 22 июн 2021

Индийский штамм коронавируса и его мутации опасны тем, что при проникновении в клетки становятся очень устойчивыми к антителам. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.







«Мутация индийского штамма безусловно опасна, так как сам индийский штамм опасен — у него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки», — заявила Гинцбург в беседе с РИА «Новости».



Он подчеркнул, что хитрость вируса заключается в выработке устойчивости к антителам, которые циркулируют в крови инфицированного. Но того запаса антител, который дает вакцина «Спутник V», достаточно, чтобы защититься от всех известных на сегодняшний день штаммов.

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