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Александр Гинцбург, рассказал чем опасен индийский штамм коронавируса

Александр Гинцбург, рассказал чем опасен индийский штамм коронавируса

10:48, 22 июн 2021

Индийский штамм коронавируса и его мутации опасны тем, что при проникновении в клетки становятся очень устойчивыми к антителам. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мутация индийского штамма безусловно опасна, так как сам индийский штамм опасен — у него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки», — заявила Гинцбург в беседе с РИА «Новости».

Он подчеркнул, что хитрость вируса заключается в выработке устойчивости к антителам, которые циркулируют в крови инфицированного. Но того запаса антител, который дает вакцина «Спутник V», достаточно, чтобы защититься от всех известных на сегодняшний день штаммов.

Ранее в Башкирии заявили о безопасности ковид-вакцины для беременных женщин.

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Источник: ura.news

Теги: Коронавирус в Башкирии
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