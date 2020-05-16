Производство вакцины от коронавируса может начаться в России уже в августе

Вакцину уже опробовали на себе учёные, рассказал директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия-1». По его словам, вакцина в дальнейшем может войти в национальный календарь прививок.







«Вирус себя может повести двояко. Он может повести себя как вирус гриппа, он будет очень изменчив, и каждый сезон нам придётся создавать новый вакцинный штамм, а может себя повести, как вирус кори, который в процессе всей истории человечества совершенно не меняется. И тогда эта вакцина против COVID-19 войдет в национальный календарь прививок, мы будем наших детишек прививать этой вакциной», – сказал он.



К концу года российская компания «Биокад», которая разрабатывает вакцину совместно с центром «Вектор», планирует выйти на производство 3 миллионов доз вакцины ежемесячно, сообщил в фильме директор компании Дмитрий Морозов.

«Мы планируем, что на доклинические испытания мы выйдем в середине лета. И в зависимости от результатов клинических испытаний мы организуем выпуск к концу года. Примерный объем вакцины это три миллиона доз в месяц», - сказал Морозов.



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Источник: Подъем

Он отметил, что первой фазе начнется вакцинирование групп риска – это врачи, сотрудники правоохранительных органов, работники социальных служб, те, кто по своей профессиональной необходимости контактирует с потенциально зараженными людьми.