Производство вакцины от коронавируса может начаться в России уже в августе
Вакцину уже опробовали на себе учёные, рассказал директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия-1». По его словам, вакцина в дальнейшем может войти в национальный календарь прививок.
«Вирус себя может повести двояко. Он может повести себя как вирус гриппа, он будет очень изменчив, и каждый сезон нам придётся создавать новый вакцинный штамм, а может себя повести, как вирус кори, который в процессе всей истории человечества совершенно не меняется. И тогда эта вакцина против COVID-19 войдет в национальный календарь прививок, мы будем наших детишек прививать этой вакциной», – сказал он.
К концу года российская компания «Биокад», которая разрабатывает вакцину совместно с центром «Вектор», планирует выйти на производство 3 миллионов доз вакцины ежемесячно, сообщил в фильме директор компании Дмитрий Морозов.
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