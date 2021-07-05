Вирусолог назвал 4 основных симптома заражения индийским штаммом COVID-19 «Дельта»

15:13, 05 июл 2021

При заражении индийским штаммом COVID-19 «Дельта» у пациентов чаще всего отмечаются сильные головные боли, высокая температура на начальном этапе, насморк и нарушения в области желудочно —кишечного тракта. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.







«Несколько изменилась симптоматика — у пациентов чаще всего наблюдаются сильные головные боли, вначале отмечается высокая температура, насморк, которого практически не было во время предыдущих вспышек пандемии, нарушения в области желудочно-кишечного тракта», — объяснил Бутенко. По словам профессора, новый «Дельта»-штамм коронавируса опасен высокой скоростью распространения.





«Связано это с его более высокой контагиозностью — при меньших контактах происходит больше заражений от одного человека к другим людям. Кроме того, у нового штамма сниженный инкубационный период — если при SARS-CoV-2 он проходит от трех до 14 дней, то здесь, как правило, от двух до четырех-пяти дней», — отметил Бутенко. При этом доктор наук подчеркнул, что пока нельзя говорить о том, что индийский вариант коронавируса опаснее других штаммов в плане частоты летальных исходов, так как этот момент еще не изучен. «Если судить по Индии, то там высокая летальность связана с отсутствием, особенно в сельской местности, медицинского обслуживания и всяких мер предосторожности при очень высокой плотности населения. В России анализа еще не было и никто пока не может пока ответить на этот вопрос», — подытожил он.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram