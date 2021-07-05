Вирусолог назвал 4 основных симптома заражения индийским штаммом COVID-19 «Дельта»
15:13, 05 июл 2021
При заражении индийским штаммом COVID-19 «Дельта» у пациентов чаще всего отмечаются сильные головные боли, высокая температура на начальном этапе, насморк и нарушения в области желудочно —кишечного тракта. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.
«Несколько изменилась симптоматика — у пациентов чаще всего наблюдаются сильные головные боли, вначале отмечается высокая температура, насморк, которого практически не было во время предыдущих вспышек пандемии, нарушения в области желудочно-кишечного тракта», — объяснил Бутенко. По словам профессора, новый «Дельта»-штамм коронавируса опасен высокой скоростью распространения.