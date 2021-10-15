В Башкирии медики смогут бесплатно ездить в автобусах

10:59, 15 окт 2021

Член СПЧ Башкирии, врач-неонатолог высшей категории Файруза Латыпова на итоговом заседании Совета выступила с инициативой выдать бесплатные проездные для участковых врачей-терапевтов. Она отметила, что медработники порой имеют несколько зон ответственности, а для посещения больных им приходится ходить пешком или ездить на общественном транспорте. Поэтому она предложила сделать поездки на автобусах для участковых врачей бесплатными и выделить дополнительные автомобили медицинским учреждениям. Глава республики поручил этот вопрос проработать.







В числе ее инициатив также были дополнительные выплаты и снижение процентной ставки по ипотеке. Свои предложения она объяснила тем, что в период коронавирусной инфекции на медработников ложится большая нагрузка. Некоторые специалисты ее просто не выдерживают и уходят, из-за чего образуется нехватка кадров. По мнению Файрузы Латыповой, необходимо принять ряд предложений по социальной поддержке медработников.

Ранее сообщалось о том, что 71% опрошенных врачей Башкирии не хотят работать в государственной медицине. Респонденты рассказали о нехватке кадров.





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