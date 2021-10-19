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Вирусологи назвали примерные сроки спада 4 волны коронавируса

Вирусологи назвали примерные сроки спада 4 волны коронавируса

09:36, 19 окт 2021

Нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну, которая пришлась на осень-зиму 2020 года. Такой прогноз дали начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов и вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Сам я ориентируюсь на прошлогоднюю ситуацию. В прошлом году рост был до декабря, поэтому скорее вот так [будет и в этом году]. Что может на это отчасти повлиять? Довольно много людей уже переболело, и сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного», — сказал Александр Чепурнов.

С мнением коллеги согласился Павел Волчков. «Я думаю, что если взять картину прошлого года, примерно один в один она и должна совпасть. Какие-нибудь массовые праздники, каникулы, введение карантинных мероприятий, опять же все зависит от каждого конкретного региона. Отправят школьников на дистант или не отправят, введение досрочных каникул, все это взаимосвязано», — объяснил он.

Вирусолог Волчков подчеркнул, что разница между прошлогодней и нынешней вспышкой в том, что сейчас в России есть несколько вакцин от коронавируса. «Вакцина уже как год зарегистрирована и я, честно говоря, в недоумении, почему до сих пор мы не достигли более 70% вакцинации. Разумного и рационального объяснения этому факту нет», — заключил специалист.

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Источник: ura.news
Теги: Коронавирус в Башкирии
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