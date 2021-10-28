10:18, 28 окт 2021

Перенесенный COVID может спровоцировать преждевременное облысение. Об этом рассказала Татьяна Руженцова, замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского, подконтрольного Роспотребнадзору.







«COVID часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы. Это может способствовать облысению. Восстановительный период после болезни может занять длительный период», — приводит ТАСС слова специалиста.



Руженцова также отметила частую причину развития постковидного синдрома. «При легком течении во многих случаях пациенты поздно обращаются за медицинской помощью», — подытожила она.

Ранее эксперт рассказала, из-за чего можно получить пожизненный медотвод от прививки. По словам Руженцовой, пожизненный медотвод от вакцинации против COVID можно получить только по причине тяжелой аллергии на вакцину. Среди симптомов, которые вызовет прививка у таких пациентов, числятся повышенная температура, судороги, отек Квинке, передает RT.

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