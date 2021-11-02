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В Минздраве Башкирии сообщили о трагических случаях лечения коронавируса на дому

В Минздраве Башкирии сообщили о трагических случаях лечения коронавируса на дому

16:38, 02 ноя 2021

Вице-премьер правительства РБ-министр здравоохранения РБ Максим Забелин высказал профессиональное мнение о лечении на дому.

— В пандемию «всезнайка» интернет приобрел большую популярность, и многие люди начинают пересылать знакомым рецепты, которые им посоветовали. Если мы раньше узнавали у соседа по очереди о враче, о способах лечения, то сейчас стало много блогеров, которые занимаются распространением медицинской и парамедицинской информации, — сказал на брифинге Минздрава РБ 2 ноября Максим Забелин и призвал жителей республики не заниматься самолечением.


— К сожалению, у нас есть случаи, которые закончились трагично, когда лечение ведется самостоятельно: граждане начинают бесконтрольно принимать антибиотики, гормональные препараты, лекарства, направленные на разжижение крови. Когда лечение идет без медицинских знаний, это приводит к трагическим последствиям, к осложнениям, нежелательным явлениям. Потом вы больше потратите средств и времени на улучшение ситуации, — предупредил он.
Максим Забелин посетовал, что в нашей стране можно спокойно купить антибиотики.
— Я призываю не отходить от традиционной медицины, пользоваться услугами врачей, которые сертифицированы, имеют необходимые медицинские знания, что подтверждено дипломами государственного образца, — настоятельно обратился к жителям республики.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: здравоохранение Коронавирус в Башкирии Забелин Максим Васильевич
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