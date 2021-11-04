Минздрав Башкирии назвал районы, провалившие прививочную кампанию против коронавируса
09:34, 04 ноя 2021
В Башкирии самыми зараженными районами, где больше всего болеют коронавирусом, оказались Бижбулякский, Бакалинский, Туймазинский, Фёдоровский и Зилаирский.
По словам вице-премьера РБ, курирующего здравоохранение, Максима Забелина, именно на этих территориях фактически провалена прививочная кампания против ковида. Районами-рекордсменами по высоким темпам вакцинации от коронавируса стали Буздякский, Уфимский, Чекмагушевский, Чишминский и Альшеевский районы. Здесь уже привито более 90 процентов населения.
На заседании оперштаба приняли решение усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и действующих ограничений для невакцинированных жителей, а также обсудили очередной пакет ограничительных мер, который вступит в силу 1 декабря. Напомним, что с этого дня при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха нужно предъявлять сертификат о вакцинации или справку о перенесённом коронавирусе.
За минувшие сутки в Башкирии заболели коронавирусом 673 человека, а 27 заразившихся скончались. В больницах республики лечатся от ковида 941 пациент, 618 из них – старше 60 лет. Находится в тяжелом состоянии 70 больных, а девять из них дышат с помощью аппарата искусственного дыхания.
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