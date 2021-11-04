Минздрав Башкирии назвал районы, провалившие прививочную кампанию против коронавируса

09:34, 04 ноя 2021

В Башкирии самыми зараженными районами, где больше всего болеют коронавирусом, оказались Бижбулякский, Бакалинский, Туймазинский, Фёдоровский и Зилаирский.







По словам вице-премьера РБ, курирующего здравоохранение, Максима Забелина, именно на этих территориях фактически провалена прививочная кампания против ковида. Районами-рекордсменами по высоким темпам вакцинации от коронавируса стали Буздякский, Уфимский, Чекмагушевский, Чишминский и Альшеевский районы. Здесь уже привито более 90 процентов населения.

- По доле населения, привитого от новой коронавирусной инфекции, республика находится на 13 месте среди регионов страны, - рассказал Максим Васильевич на заседании антиковидного оперативного штаба в правительстве Башкирии.

В республике первую прививку от коронавирусной инфекции сделали уже 68,3 процента населения или 1697608 человек. Полностью завершили вакцинацию 1358090 человек или 54,7 процента от запланированного властями РБ числа привитых. А всего в башкирском Белом доме намерены привить 80 процентов жителей региона.





– Прививка – единственный способ создать коллективный иммунитет, – сказал проводивший заседание оперштаба глава РБ Радий Хабиров. – Согласно постановлению Роспотребнадзора, после 18 декабря работодатели получат право не допускать к работе непривитых сотрудников без медотвода.









Г-н Забелин считает, что ограничительные меры, принятые в Башкирии, дают результат – в последние дни резервный фонд, приготовленный для коронавирусных больных, сократился на 1000 коек.На заседании оперштаба приняли решение усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и действующих ограничений для невакцинированных жителей, а также обсудили очередной пакет ограничительных мер, который вступит в силу 1 декабря. Напомним, что с этого дня при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха нужно предъявлять сертификат о вакцинации или справку о перенесённом коронавирусе.

За минувшие сутки в Башкирии заболели коронавирусом 673 человека, а 27 заразившихся скончались. В больницах республики лечатся от ковида 941 пациент, 618 из них – старше 60 лет. Находится в тяжелом состоянии 70 больных, а девять из них дышат с помощью аппарата искусственного дыхания.

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