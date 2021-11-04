Глава Башкирии обсудил введение новых антиковидных мер

09:12, 04 ноя 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Обсуждались вопросы усиления режима санитарно-противоэпидемических мер и наращивания темпов вакцинации от COVID-19.







Министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил, что по доле населения, привитого от новой коронавирусной инфекции, республика находится на 13 месте среди российских регионов. Самые высокие показатели вакцинации — более 90 процентов — достигнуты в Буздякском, Уфимском, Чекмагушевском, Чишминском и Альшеевском районах.



Всего по состоянию на 3 октября в республике первым компонентом привились 1697608 человек (68,3 процента от подлежащего вакцинации населения). Полностью завершили вакцинацию 1358090 человек (54,7 процента). За сутки прививку сделали 21817 человек. При этом в связи с периодом нерабочих дней темпы вакцинации в регионе немного снизились.



Также по данным Минздрава РБ наибольшие показатели заболеваемости коронавирусом фиксируются в Бижбулякском, Бакалинском, Туймазинском, Федоровском и Зилаирском районах. В этих районах как раз наиболее низкие темпы вакцинации.

Максим Забелин добавил, что за прошедшую неделю в ковид-госпиталях республики коечный фонд был сокращен почти на тысячу. По словам министра, это означает, что принятые ограничительные меры дают свои результаты.



Контрольное управление Главы РБ продолжает проводить выездные проверки соблюдения противоэпидемических мер в торговых центрах, кинотеатрах, салонах красоты, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, учреждениях культуры, а также на междугороднем транспорте. Повторные нарушения были обнаружены в некоторых городах республики. Радий Хабиров поручил усилить проверки в торговых центрах.



Также на заседании оперштаба было принято решение усилить контроль над соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и действующих ограничений для невакцинированных жителей. Очередной пакет ограничительных мер вступит в силу 1 декабря. С этого дня сертификат о вакцинации или справку о перенесенном не более полугода назад коронавирусе потребуется при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха.



Радий Хабиров распорядился пригласить на следующее заседание оперштаба руководителей промышленных и строительных предприятий. Они должны будут доложить о выполнении графиков вакцинации своих сотрудников.



Глава РБ подчеркнул, что прививка является единственным способом создать коллективный иммунитет. Он напомнил, что согласно постановлению Роспотребнадзора после 18 декабря работодатели получат право не допускать к работе непривитых сотрудников, не имеющих медотвода.



Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров сообщил об открытии в республике новых прививочных центров. Специализированный пункт вакцинации для пожилых людей открыт на базе Народного университета третьего возраста. Аналогичные пункты в рамках акции «Забота о пожилых» заработали уже в 15 городах и районах. Те, кто в них вакцинируются, получают наборы «Посылка здоровья», в состав которых входят средства индивидуальной защиты и гигиены и личный тонометр. Автоволонтеры возят пожилых людей до прививочных центров и обратно.









В Башкирии продолжает работу и Ситуационный антиковидный центр. Операторы колл-центра отвечают на обращения граждан ежедневно с 8:00 до 20:00 по номеру телефона: (347) 218-19-19.



Радий Хабиров напомнил о том, что в республике было принято решение о возведении двух новых инфекционных госпиталей в Сибае и Туймазах. На заседании оперштаба главы администраций этих городов доложили о готовности к началу строительства.

Читайте также: Стало известно о размере зарплаты Главы Башкирии

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram