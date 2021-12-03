Михаил Мурашко сообщил, кто получит медотвод от вакцинации против COVID-19

19:41, 03 дек 2021

Медотвод к вакцинации от коронавируса могут получить страдающие аллергией и острыми инфекционными заболеваниями. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.







«Медотводов от вакцинации не так много. Все они указаны в инструкции. Это люди с аллергическими реакциями и с острыми инфекционными заболеваниями», — заявил Мурашко РИА «Новости».



Он также отметил, что обсуждается вариант временного медотвода при ряде заболеваний. Например, пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию, смогут привиться после завершения приема препаратов. Глава Минздрава также отметил, что пациентам с особенностями иммунитета может потребоваться бустерная доза вакцина от COVID-19.





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Ранее сообщалось, что Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к прививке от COVID. По данным источника «Известий», полный перечень противопоказаний должен появиться к середине декабря.