В Минздраве РФ рассказали, как получить медотвод от вакцинации

12:17, 09 июл 2021

Временный медотвод от вакцинации против коронавируса можно получить у врача в случае ОРВИ и обострения хронических заболеваний. Об этом сообщила главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина.







«Есть ситуации, когда можно получить временный медотвод. Например, нельзя делать прививку во время той же ОРВИ, обострения некоторых хронических недугов. В случае обострения хронических заболеваний или ОРВИ с температурой это обычно 2—4 недели после выздоровления или ремиссии», — рассказала Оксана Драпкина в интервью изданию «Аргументы и факты».

Также противопоказаниями к прививке от коронавируса являются тяжелая аллергическая реакция, прием препаратов и лечение, воздействующее на иммунитет. При острых инфекционных заболеваниях ЖКТ прививку разрешается ставить после нормализации температуры. Также на данный момент не рекомендовано проходить вакцинацию во время грудного вскармливания и несовершеннолетним.





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