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В России разрешили вакцинацию от коронавируса кормящих мам

В России разрешили вакцинацию от коронавируса кормящих мам

09:12, 25 окт 2021

Минздрав России подтвердил, что грудное вскармливание ребенка больше не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, и разрешил прививаться матерям. Об этом сообщает РИА Новости.

Противопоказаниями к прививке остаются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Отмечается, что при обострении хронических заболеваний прививаться рекомендуют через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ – после нормализации температуры.

Однако вакцинация по-прежнему разрешена только гражданам, достигшим 18-летнего возраста, так как данные об эффективности и безопасности прививки для детей в настоящее время отсутствуют. 

Напомним, ранее было разрешено делать прививки от коронавируса и гриппа одновременно. Согласно последним исследованиям, вакцины не снижают эффективность друг друга. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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