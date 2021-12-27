Замминистра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов покидает свой пост

12:08, 27 дек 2021

Евгений Кустов покидает пост заместителя министра здравоохранения Башкирии и готовится занять эту же должность в Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава.



Напомним, что он был назначен заместителем главы ведомства в июле 2020 года. Также ранее сообщалось, что Евгений Кустов занял должность исполняющего обязанности главврача в РКБ имени Куватова в период карантина. Также он был в составе бригады врачей из Башкирии, направленных для помощи в Карачаево-Черкесию.



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Фото: соцсети / VK / Евгений Кустов