Замминистра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов покидает свой пост
12:08, 27 дек 2021
Евгений Кустов покидает пост заместителя министра здравоохранения Башкирии и готовится занять эту же должность в Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава. Напомним, что он был назначен заместителем главы ведомства в июле 2020 года. Также ранее сообщалось, что Евгений Кустов занял должность исполняющего обязанности главврача в РКБ имени Куватова в период карантина. Также он был в составе бригады врачей из Башкирии, направленных для помощи в Карачаево-Черкесию.