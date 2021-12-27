Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Замминистра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов покидает свой пост

Замминистра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов покидает свой пост

12:08, 27 дек 2021

Евгений Кустов покидает пост заместителя министра здравоохранения Башкирии и готовится занять эту же должность в Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава.


Напомним, что он был назначен заместителем главы ведомства в июле 2020 года. Также ранее сообщалось, что Евгений Кустов занял должность исполняющего обязанности главврача в РКБ имени Куватова в период карантина. Также он был в составе бригады врачей из Башкирии, направленных для помощи в Карачаево-Черкесию.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети / VK / Евгений Кустов
Теги: здравоохранение
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: