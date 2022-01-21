В школах Уфы открылись пункты вакцинаций для учителей

09:06, 21 янв 2022

Как сообщает пресс-служба администрации города, вакцинацию можно пройти тем, кто будет заранее записан на прием, так как медики выезжают по записи из местных поликлиник.







В Уфе в 19 школах открыли пункты вакцинации для учителей и персонала. Известно, что пункты появились в каждом районе города, об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы.



Сообщается, что прививки в образовательных учреждениях делают медики местных учреждений - отправляются списки желающих на вакцинацию, затем специалисты выезжают прямо в школы. Процедуру могут пройти те, кто заранее записался на прием, но врачи не отказывают и тем, кто просто захочет вакцинироваться на месте.

Вакцинацию и ревакцинацию можно пройти в следующих школах: №87, 68, лицей №1,центр образования №2, лицей №46, школа №98, лицей №106, 183, 101,38, татарская гимназия №84, 97, 114, 40, башкирская гимназия №20, 108, 27, 100.





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