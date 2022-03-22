Министр здравоохранения Башкирии получил награду от Путина
14:26, 22 мар 2022
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин награжден орденом Пирогова. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным накануне, 21 марта.
— За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Пирогова Забелина Максима, — говорится в документе.
Данный орден вручается за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и иных обстоятельствах, связанных с риском для жизни. Помимо этого, медалью награждают за заслуги в области практической медицины и организацию работы по диагностике, профилактике и лечению опасных заболеваний.