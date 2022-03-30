Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки зарегистрирован у 524 человек

16:05, 30 мар 2022

Администрация главы Башкирии опубликовала данные по коронавирусу по состоянию на 30 марта. По предоставленной информации, с начала пандемии COVID-19 заразились 275 611 человек, за последние сутки – 524.







Скончались от ковида за истекшие 24 часа пять человек, общее число жертв достигло 5 522 человека.



Выздоровевшими считаются 262 706 жителей региона, из них 3 216 – за минувшие сутки. Первый компонент вакцины получили – 2 524 436 человек, второй компонент вакцины получили – 2 400 688.





Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом. Согласно новой редакции документа, количество участников деловых, культурных, развлекательных, спортивных и иных мероприятий в республике, для проведения которых не требуется решение регионального оперштаба, увеличилось с 30 до 200 человек.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram