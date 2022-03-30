Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки зарегистрирован у 524 человек

Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки зарегистрирован у 524 человек

16:05, 30 мар 2022

Администрация главы Башкирии опубликовала данные по коронавирусу по состоянию на 30 марта. По предоставленной информации, с начала пандемии COVID-19 заразились 275 611 человек, за последние сутки – 524.

Скончались от ковида за истекшие 24 часа пять человек, общее число жертв достигло 5 522 человека.

Выздоровевшими считаются 262 706 жителей региона, из них 3 216 – за минувшие сутки. Первый компонент вакцины получили – 2 524 436 человек, второй компонент вакцины получили – 2 400 688.


Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом. Согласно новой редакции документа, количество участников деловых, культурных, развлекательных, спортивных и иных мероприятий в республике, для проведения которых не требуется решение регионального оперштаба, увеличилось с 30 до 200 человек.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
Читайте также

В Башкирии за сутки COVID-19 заболел 2 801 человек
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за сутки COVID-19 заболел 2 801 человек
В Башкирии возросло число жертв коронавируса
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии возросло число жертв коронавируса
Смертельная болезнь продолжает забирать жизни жителей Башкирии
Здравоохранение в Башкирии
Смертельная болезнь продолжает забирать жизни жителей Башкирии
В Башкирии от ковида за сутки скончались 35 пациентов
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии от ковида за сутки скончались 35 пациентов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: