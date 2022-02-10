В Башкирии за сутки COVID-19 заболел 2 801 человек

15:22, 10 фев 2022

Администрация главы Башкирии сообщила о ситуации с заболеваемостью коронавирусом по состоянию на 10 февраля.



По предоставленным данным, с начала пандемии подтвердили 151 161 случай коронавирусной инфекции. За минувшие сутки вирус обнаружили у 2 801 человека.







Скончались от ковида за последние 24 часа 11 пациентов, общее число жертв инфекции составляет 4 876 человек.



Первый компонент вакцины получили – 2 408 189 человек. Второй компонент вакцины получили – 2 249 261 человек.



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