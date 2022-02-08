В России QR-код можно получить имея тест на антитела к коронавирусу
19:24, 08 фев 2022
QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусной инфекции можно будет получить с 21 февраля. Соответствующий приказ сегодня, 8 февраля, подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Такой вариант получения коронавирусного QR-кода начали обсуждать еще в 2021 году.
Теперь QR-код будет содержать сведения о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, либо информации о положительном результате теста на антитела.
Читайте также:
- В Стерлитамаке на «дистант» перевели более 22 тысяч школьников
- В Башкирии назвали число инфицированных COVID-19 школьников
- В Башкирии побит очередной антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также