В России QR-код можно получить имея тест на антитела к коронавирусу

19:24, 08 фев 2022

QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусной инфекции можно будет получить с 21 февраля. Соответствующий приказ сегодня, 8 февраля, подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



Такой вариант получения коронавирусного QR-кода начали обсуждать еще в 2021 году.







Теперь QR-код будет содержать сведения о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, либо информации о положительном результате теста на антитела.



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