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Жителей Башкирии запугивают возможной вспышкой холеры

Жителей Башкирии запугивают возможной вспышкой холеры

08:58, 26 май 2022

В мессенджерах жителям Башкирии стали приходить сообщения о якобы надвигающейся вспышке холеры. Неизвестные советуют пить только кипяченую воду, так как в связи со спецоперацией на Украине может произойти «биологическая диверсия». Для достоверности они прилагают ссылку на соответствующее постановление главного санитарного врача РФ.

Действительно, такой документ есть. Однако его публикация никак не связана с возможной эпидемией.

— Это связано с тем, что профилактические меры совершенствуются и поэтому документ обновляется, — прокомментировали информацию в пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии. — В Уфе вода постоянно исследуется — и питьевая, и в водоемах, проводятся микробиологические, химические, бактериологические анализы. Данные по качеству воды есть у нас на сайте.

Улучшить качество питьевой воды могут и сами потребители, для этого ее нужно пропускать через специальные умягчающие фильтры — так вода будет не очень жесткой и более приятной на вкус.


В Министерстве здравоохранения Башкирии нас также заверили в том, что беспокоиться не о чем. Профилактические мероприятия — это штатная ситуация, они проводятся ежегодно после таяния снега.

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Источник: proural.info
Теги: здравоохранение
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