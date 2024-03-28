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Опасно ли пить воду из чайника с накипью? Разъяснение от врача Кашух

Опасно ли пить воду из чайника с накипью? Разъяснение от врача Кашух

21:50, 28 мар 2024

Для многих из нас чайник — неотъемлемый атрибут повседневной жизни. Однако со временем на его стенках образуется белый известковый налет, вызывающий немало вопросов. Опасна ли накипь для здоровья? Можно ли пить воду из такого чайника? На эти распространенные опасения отвечает авторитетный специалист.

Екатерина Кашух, эксперт в области гастроэнтерологии, развеивает популярное заблуждение о вредности накипи.
— Образующиеся в чайнике белые отложения представляют собой нерастворимые минеральные соли и кальций, осевшие в результате нагревания воды. Несмотря на грожающий вид, эти вещества не несут угрозы для организма человека при употреблении такой воды, — говорит врач.

Специалист подчеркивает, что часть кальция, не требующаяся организму, естественным образом выводится вместе с мочой. Широко распространенный миф о вредности накипи зиждется на ложном предположении о задержке солей из жесткой воды в почках, что якобы может провоцировать образование камней. Однако на деле лишь около 30% кальция покидает тело через почки, тогда как основная часть выводится с калом.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: здоровье советы
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