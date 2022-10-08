От COVID-19 за последние сутки в Башкирии умерли 3 человека
20:11, 08 окт 2022
Коронавирус в Башкирии за минувшие сутки унес жизни троих человек. С начала пандемии от этой инфекции скончались уже 5852 заболевших. Такие данные приводит минздрав республики.
За последние сутки статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией пополнили еще 439 человек. С начала пандемии в регионе covid -19 заболели 323394 человека.
На сегодняшний день в больницах с этим диагнозом находятся 257 человек, 167 из них старше 60 лет. Дома с болезнью борются 4079 заразившихся. Из них 1224 человек в возрасте 60+.
С начала пандемии были выписаны 313130 человек, из них 503 - за последние сутки.
Источник:
www.sobkor02.ru
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