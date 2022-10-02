В Башкирии от COVID-19 скончались еще 3 человека
09:41, 02 окт 2022
В Башкирии еще три пациента скончались от новой коронавирусной инфекции. Минздрав РБ сообщил обновленную статистику заболеваемости и смертности.
За минувшие сутки зарегистрировано 794 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 319 112 человек.
В стационарах сейчас находятся 275 человек, в том числе 211 человек старше 60 лет.
Амбулаторно лечится 4 491 человек.
С начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 5 836 человек.
Источник:
i-gazeta.com
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