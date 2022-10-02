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В Башкирии от COVID-19 скончались еще 3 человека

В Башкирии от COVID-19 скончались еще 3 человека

09:41, 02 окт 2022

В Башкирии еще три пациента скончались от новой коронавирусной инфекции. Минздрав РБ сообщил обновленную статистику заболеваемости и смертности.

За минувшие сутки зарегистрировано 794 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 319 112 человек.

В стационарах сейчас находятся 275 человек, в том числе 211 человек старше 60 лет.

Амбулаторно лечится 4 491 человек.

С начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 5 836 человек.
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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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