В Башкирии от COVID-19 скончались еще 3 человека

09:41, 02 окт 2022

В Башкирии еще три пациента скончались от новой коронавирусной инфекции. Минздрав РБ сообщил обновленную статистику заболеваемости и смертности.



За минувшие сутки зарегистрировано 794 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 319 112 человек.



В стационарах сейчас находятся 275 человек, в том числе 211 человек старше 60 лет.



Амбулаторно лечится 4 491 человек.



С начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 5 836 человек.

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