В Башкирии за истекшие сутки от COVID-19 скончались 4 человека

16:07, 11 янв 2023

За минувшие сутки от коронавируса в Башкирии скончались четыре пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 965 человек. Об этом 11 января сообщил местный Минздрав.



COVID-19 диагностировали еще 115 жителям республики. Всего на территории региона было зарегистрировано более 346,4 тыс. случаев инфицирования.



Переболели коронавирусом почти 339 тыс. человек, 194 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.



Прямо сейчас носителями инфекции являются 1 522 жителя: 155 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.

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