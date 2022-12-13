В Башкирии женщина возмутилась работой скорой помощи: ее ждали больше часа
15:27, 13 дек 2022
В Башкирии мама маленького ребенка пожаловалась на то, что скорая помощь ехала более часа. Отметим, что сейчас у медицинских учреждений огромная нагрузка из-за большого числа, подхвативших вирус.
«Сегодня ночью у моего 8 месячного ребёнка поднялась температура 39,1. Ничем не могли сбить. Дочке становилось плохо. Я вызвала скорую.
Знаете сколько она ехала? 1 час 15 мин! Вы представляете себе это?! К ребёнку скорая ехала больше часа. Сказали, что бригад не хватает. Вы считаете это нормально?
Полиция приезжает когда уже убили, а скорая когда уже умерли.
В Белорецке случай ничему не учит?!», — пожаловалась Аполлинария Н.
Источник:
news102.ru
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