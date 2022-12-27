В Башкирии число заболевших COVID-19 за сутки выросло до 320 человек

14:02, 27 дек 2022

В Башкирии число заболевших коронавирусом за сутки выросло до 320 человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального Минздрава.







С весны 2020 года COVID-19 в республике заразилось 342 133 человека. В ковид-госпиталях региона лечится в настоящее время 222 человека, среди них 144 пациента старше 60 лет. В тяжелом состоянии находится 11 граждан, на искусственной вентиляции легких – три. Борются с инфекцией на дому 1 904 жителя Башкирии, среди которых 598 – пожилые люди.





С начала пандемии в регионе после ковида были выписаны с выздоровлением 334 055 человек, за минувшие 24 часа – 385. Опасная инфекция унесла с 2020 года жизни 5 952 жителей республике, – за прошедшие сутки – одного.



В регионе продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины получили 3 522 493 пациента, второй – 3 336 222.

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