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В Кугарчинском районе Башкирии заработали новые ФАПы

В Кугарчинском районе Башкирии заработали новые ФАПы

14:39, 30 янв 2023

В селе Волостновка и деревне Багдашкино Кугарчинского района заработали сразу два модульных ФАПа благодаря программе по модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.



— Появление новых фельдшерско-акушерских пунктов повысит уровень оказания доврачебной медицинской помощи в этих населенных пунктах, позволит проводить диспансеризацию и профосмотры, — подчеркнули в ведомстве.

Оба ФАПа оснащены по современным стандартам оказания медицинской помощи. В каждом из них имеется процедурный и смотровой кабинеты, место ожидания для пациентов, санузел, комнаты для персонала, хранения медикаментов.


— Открытие сразу двух ФАПов — новый, значимый этап в развитии здравоохранения нашего района. Это итог кропотливого труда большого числа людей, — заявил главный врач Мраковской ЦРБ Наиль Абдуллин.

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Источник: proural.info
Фото: Минздрав РБ
Теги: ФАП Кугарчинский район
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