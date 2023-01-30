В Кугарчинском районе Башкирии заработали новые ФАПы

14:39, 30 янв 2023

В селе Волостновка и деревне Багдашкино Кугарчинского района заработали сразу два модульных ФАПа благодаря программе по модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.







— Появление новых фельдшерско-акушерских пунктов повысит уровень оказания доврачебной медицинской помощи в этих населенных пунктах, позволит проводить диспансеризацию и профосмотры, — подчеркнули в ведомстве.



Оба ФАПа оснащены по современным стандартам оказания медицинской помощи. В каждом из них имеется процедурный и смотровой кабинеты, место ожидания для пациентов, санузел, комнаты для персонала, хранения медикаментов.





— Открытие сразу двух ФАПов — новый, значимый этап в развитии здравоохранения нашего района. Это итог кропотливого труда большого числа людей, — заявил главный врач Мраковской ЦРБ Наиль Абдуллин.

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Фото: Минздрав РБ