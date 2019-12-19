В Дюртюлинском районе появились два новых ФАПа

В целях реализации национального проекта «Здравоохранение» в селах Черлак и Такарлик Дюртюлинского района установлены новые модульные фельдшерско-акушерские пункты.



Источник: Минздрав Республики Башкортостан

Фото: Минздрав Республики Башкортостан

ФАП построен по типовому проекту и имеет холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электрическое отопление и систему вентиляция. Конструкция предусматривает фельдшерский и процедурный кабинеты, акушерско-смотровую и санитарно-бытовые комнаты. В ФАПе будет оказываться первичная медицинская помощь детскому и взрослому населению, проводиться профилактическая работа, прививки.В новых фельдшерско-акушерских пунктах будет обслуживаться около 900 человек.