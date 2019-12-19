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В Дюртюлинском районе появились два новых ФАПа

Добавлено: 19.12.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Дюртюлинский район
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В Дюртюлинском районе появились два новых ФАПа

В целях реализации национального проекта «Здравоохранение» в селах Черлак и Такарлик Дюртюлинского района установлены новые модульные фельдшерско-акушерские пункты.

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ФАП построен по типовому проекту и имеет холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электрическое отопление и систему вентиляция. Конструкция предусматривает фельдшерский и процедурный кабинеты, акушерско-смотровую и санитарно-бытовые комнаты. В ФАПе будет оказываться первичная медицинская помощь детскому и взрослому населению, проводиться профилактическая работа, прививки.

В новых фельдшерско-акушерских пунктах будет обслуживаться около 900 человек.

Источник: Минздрав Республики Башкортостан
Фото: Минздрав Республики Башкортостан
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