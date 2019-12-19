В Дюртюлинском районе появились два новых ФАПа
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В целях реализации национального проекта «Здравоохранение» в селах Черлак и Такарлик Дюртюлинского района установлены новые модульные фельдшерско-акушерские пункты.
В новых фельдшерско-акушерских пунктах будет обслуживаться около 900 человек.
Источник: Минздрав Республики Башкортостан
Фото: Минздрав Республики Башкортостан
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