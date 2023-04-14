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В одной из больниц Башкирии открытие грузового лифта превратили в торжество (ВИДЕО)

В одной из больниц Башкирии открытие грузового лифта превратили в торжество (ВИДЕО)

09:19, 14 апр 2023

В Стерлитамакской горбольнице № 2 состоялась торжественная церемония перерезания красной ленточки по случаю ввода в эксплуатацию грузового лифта. Фото и видео этого необычного события разместили на официальной страничке медицинского учреждения. Чуть позже пост был удален, но позабавившая всех новость успели распространить пользователи ВКонтакте.



На видео главный врач Эльвира Гильванова рассказала, что прежний лифт использовался "много десятилетий", а новый был приобретен на собственные средства больницы.

"Оказание медпомощи — это не только лекарства, не только компетентные специалисты, но и удобство для больных. Спасибо техотделу за то, что они это сделали! Поздравляю всех вас с открытием лифта в нашем учреждении!" – сообщила руководитель.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район
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