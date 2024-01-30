В Уфе в элитном ЖК неизвестные открыли стрельбу

В элитном уфимском жилом комплексе «Символ», произошел инцидент. Группа молодых людей устроила стрельбу прямо внутри лифта. Происшествие было заснято на видео и позже попало в интернет.

На опубликованных кадрах чётко видно, что в лифте в тот момент находились трое парней. Один из них в какой-то момент достал оружие и произвёл выстрел в пол кабинки. Инцидент произошёл утром 28 января примерно в семь часов. Жители комплекса позже рассказали журналистам местного издания, что выстрелы также были слышны даже на детской площадке неподалёку. К сожалению, это далеко не первый такой случай в «Символе».

Пока точно неизвестно, из какого именно оружия производились выстрелы. Журналисты уже обратились в пресс-службу регионального МВД с просьбой прокомментировать данный инцидент и предоставить более подробную информацию. Жители комплекса в шоке от произошедшего и требуют немедленного расследования.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео