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В Уфе пожаловались на дефицит вакцины от тяжелой болезни

В Уфе пожаловались на дефицит вакцины от тяжелой болезни

11:46, 02 май 2023

В городе Уфе выявили дефицит одного из компонентов вакцины от тяжелого заболевания. Горожанка пожаловалась что в поликлинике отказали в предоставлении второй дозы детской вакцины от клещевого энцефалита. Медики заявили, что препарата нет.



"Мы сделали первую прививку от клещевого энцефалита нашим детям 5 апреля. Пришло время для второй дозы, но нам отказали, сказав, что препарата нет на складе. А ведь по инструкции прививаться можно в течение года, а не только весной и осенью.

Мы планируем отправиться в эндемическую зону в течение месяца. Прошу помощи в получении вакцины от клещевого энцефалита и ее последующем введении. Детская городская поликлиника №4″, — обратилась в комментариях Тоня Х.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: вакцина Уфа жалоба
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