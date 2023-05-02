В Уфе пожаловались на дефицит вакцины от тяжелой болезни

11:46, 02 май 2023

В городе Уфе выявили дефицит одного из компонентов вакцины от тяжелого заболевания. Горожанка пожаловалась что в поликлинике отказали в предоставлении второй дозы детской вакцины от клещевого энцефалита. Медики заявили, что препарата нет.







"Мы сделали первую прививку от клещевого энцефалита нашим детям 5 апреля. Пришло время для второй дозы, но нам отказали, сказав, что препарата нет на складе. А ведь по инструкции прививаться можно в течение года, а не только весной и осенью.



Мы планируем отправиться в эндемическую зону в течение месяца. Прошу помощи в получении вакцины от клещевого энцефалита и ее последующем введении. Детская городская поликлиника №4″, — обратилась в комментариях Тоня Х.

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Автор: Семен Подгорный