В Башкирии за истекшие сутки COVID-19 выявили у 88 человек
10:39, 24 май 2023
За прошедшие 24 часа в Башкирии зафиксировали 88 случаев заражения COVID-19/ Об этом сообщили в республиканском Минздраве.
Согласно информации ведомства, на данный момент 131 человек находится на стационарном лечении, из них 98 - пожилые пациенты старше шестидесяти лет. Амбулаторное проходят 1 154 пациента, среди которых 306 - люди пожилого возраста.
За последние 24 часа выздоровело и было выписано 155 человек.
Автор: Семен Подгорный
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