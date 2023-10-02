В Башкирии COVID-19 за истекшие сутки заболели 68 человек

11:03, 02 окт 2023

Согласно информации, предоставленной региональным Минздравом, за последние 24 часа в республике Башкортостан зарегистрировано 68 новых случаев COVID-19.

На данный момент 105 пациентов находятся на стационарном лечении, из них 56 - граждане пожилого возраста. Ещё 980 человек проходят амбулаторное лечение, включая 430 человек в возрасте старше 60 лет. 69 человек были выписаны после выздоровления.

Ранее управление республиканского Роспотребнадзора подтвердило, что введение масочного режима в регионе не планируется, если не будет серьёзных обоснованных причин для таких мер.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный