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В Башкирии COVID-19 за истекшие сутки заболели 68 человек

В Башкирии COVID-19 за истекшие сутки заболели 68 человек

11:03, 02 окт 2023

Согласно информации, предоставленной региональным Минздравом, за последние 24 часа в республике Башкортостан зарегистрировано 68 новых случаев COVID-19.

На данный момент 105 пациентов находятся на стационарном лечении, из них 56 - граждане пожилого возраста. Ещё 980 человек проходят амбулаторное лечение, включая 430 человек в возрасте старше 60 лет. 69 человек были выписаны после выздоровления.

Ранее управление республиканского Роспотребнадзора подтвердило, что введение масочного режима в регионе не планируется, если не будет серьёзных обоснованных причин для таких мер.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
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