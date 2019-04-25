В Уфе коммунальщики получили три самоходных подметальных машины

Автопарк муниципальных предприятий города пополнился тремя самоходными подметально-вакуумными машинами «Меркатор ВКМ-2020». В ближайшее время их количество увеличится до 16 единиц, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Техника универсальная. Предназначена она для уборки тротуаров, но может использоваться круглогодично. Заменив навесное оборудование, ею можно сгребать снег и посыпать улицы антигололедными реагентами. К тому же, машина может «пылесосить» листву с тротуаров и улиц», – отметил заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Ильнур Идиятуллин.

Новую малогабаритную технику получили учреждения по содержанию и благоустройству Советского и Кировского районов Уфы, а также МУП «Горзеленхоз».В ближайшее время городские службы получат еще пять штук подобной малогабаритной техники, а также восемь единиц более крупной – на базе «КАМАЗов». В мае все они заступят на круглосуточное дежурство в городе, сообщили в пресс-службе мэрии.