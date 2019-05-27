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В районах Башкирии подготовка к отопительному сезону должна завершиться к 15 сентября

Добавлено: 27.05.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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В районах Башкирии подготовка к отопительному сезону должна завершиться к 15 сентября

Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил ИО заместителя премьер-министра правительства РБ — министр ЖКХ Михаил Киреев. Он также отметил, что уже принято распоряжение правительства региона, сообщает сайт Newsbash.ru.

В документе, в частности, утвержден состав комиссий по оперативному решению возникающих вопросов, а также планы мероприятий по подготовке к зиме:

- Также утвержден приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства республики о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей. Составлен график проведения выездных совещаний и проверок подготовки объектов. Все муниципалитеты должны обеспечить стопроцентную готовность к новому отопительному сезону к 15 сентября.

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