Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии презентовали улучшенную версию приложения «Дорожный эксперт 2,0»

В Башкирии презентовали улучшенную версию приложения «Дорожный эксперт 2,0»

Добавлено: 17.06.19
Просмотров: 97
Рубрика: Общество / ЖКХ
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии презентовали улучшенную версию приложения «Дорожный эксперт 2,0»

Председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов анонсировал перезапуск приложения по ямочному ремонту дорог «Дорожный эксперт», сообщает сайт Newsbash.ru.


— С учетом поступивших предложений и замечаний, в том числе от активных пользователей, начата доработка мобильного приложения до версии 2.0, — отметил глава ведомства во время оперативного совещания в правительстве РБ.
Так, будет обновлен дизайн портала и мобильного приложения, появится возможность авторизации через соцсети, загрузки нескольких фотографий по одной заявке, оценки заявок, повысится быстродействие портала, точность определения координат ямы, будут добавлены промежуточные статусы по заявкам.
Жители Башкирии пожаловались Хабирову на дороги назвав приложение "Дорожный эксперт" фикцией

Читайте также:

Жители Башкирии пожаловались Хабирову на дороги назвав приложение "Дорожный эксперт" фикцией
Также в приложении будет расширен функционал. В нем можно будет оставлять замечания по работе транспорта, вывозу мусора, неработающим светофорам, отсутствию освещения и другим вопросам.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Жители Башкирии пожаловались Хабирову на дороги назвав приложение "Дорожный эксперт" фикцией
Политика
Жители Башкирии пожаловались Хабирову на дороги назвав приложение "Дорожный эксперт" фикцией
Узнать результаты ЕГЭ можно из приложения ВКонтакте
Образование
Узнать результаты ЕГЭ можно из приложения ВКонтакте
Жители Башкирии пожаловались на смешные сбои приложения "Дорожный эксперт"
ЖКХ
Жители Башкирии пожаловались на смешные сбои приложения "Дорожный эксперт"
В Уфе ямочный ремонт выполнен на год вперед
ЖКХ
В Уфе ямочный ремонт выполнен на год вперед
Жители Башкирии плохо реагируют на приложение "Дорожный эксперт"
ЖКХ
Жители Башкирии плохо реагируют на приложение "Дорожный эксперт"
В Башкирии появится мобильное приложение «Транспортный эксперт» для жалоб жителей на общественный транспорт
Общество
В Башкирии появится мобильное приложение «Транспортный эксперт» для жалоб жителей на общественный транспорт
В Башкирии в мобильном приложении по ямочному ремонту "Дорожный эксперт" выявили кучу недоработок
ЖКХ
В Башкирии в мобильном приложении по ямочному ремонту "Дорожный эксперт" выявили кучу недоработок
Радий Хабиров остался недоволен сроками запуска мобильного приложения для контроля ямочного ремонта автодорог
Политика
Радий Хабиров остался недоволен сроками запуска мобильного приложения для контроля ямочного ремонта автодорог
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: