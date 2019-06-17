В Башкирии презентовали улучшенную версию приложения «Дорожный эксперт 2,0»

Председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов анонсировал перезапуск приложения по ямочному ремонту дорог «Дорожный эксперт», сообщает сайт Newsbash.ru.







— С учетом поступивших предложений и замечаний, в том числе от активных пользователей, начата доработка мобильного приложения до версии 2.0, — отметил глава ведомства во время оперативного совещания в правительстве РБ.

Так, будет обновлен дизайн портала и мобильного приложения, появится возможность авторизации через соцсети, загрузки нескольких фотографий по одной заявке, оценки заявок, повысится быстродействие портала, точность определения координат ямы, будут добавлены промежуточные статусы по заявкам.Также в приложении будет расширен функционал. В нем можно будет оставлять замечания по работе транспорта, вывозу мусора, неработающим светофорам, отсутствию освещения и другим вопросам.