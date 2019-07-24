В Уфе одну из ям заделали цементом
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22 июля в Уфе рабочие заделывали ямы в асфальте цементом. Об этомсообщила свидетельница произошедшего. Странные ремонтные работы проводились в одном из дворов на улице Конституции, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Подъехала машина с цементом и двое рабочих стали засыпать ямы, разравнивая цемент лопатой, — рассказала обратившаяся к нам женщина, — неподалёку стоял управляющий ЖЭУ, который сообщил, что вышестоящие организации заставили их заделать ямы. Сказал, что нам повезло и хотя бы такому ремонту мы должны быть рады!
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В местном ЖЭУ объяснили такое решение тем, что на прошлогоднем собрании по вопросу асфальтирования двора жильцы наотрез отказались от проведения ремонтных работ.
— Это временная мера, — пояснили в ЖЭУ, — мы планируем провести асфальтирование дорог в двух дворах на улице Конституции по программе «Башкирские дворики». Такие работы будут проведены в том числе и по этому адресу. Сейчас мы просто заделали ямы, чтобы привести дорогу в удовлетворительное состояние.
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