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Компания «Мехуборка» в режиме онлайн будет отчитываться об уборке мусора

Добавлено: 23.10.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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Компания «Мехуборка» в режиме онлайн будет отчитываться об уборке мусора

С 23 октября компания «Мехуборка», в которую входит "Дюртюлиомелиоводстрой" - региональный оператор по обращению с отходами на северо-западе Башкирии, публикует на своей официальной странице "ВКонтакте" фотографии подведомственных контейнерных площадок после очистки.


Жители городов и районов, за которые отвечает «Мехуборка», в режиме реального времени могут найти свой двор, свои мусорные контейнеры и оценить работу регоператора. На каждом снимке (https://vk.com/dmsrb) указана геолокация и время, когда сделан снимок.

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- Мы пошли на беспрецедентный шаг - тотальную открытость нашей работы на территории присутствия, - говорит генеральный директор "Дюртюлиомелиоводстрой" Евгений Юдинцев. - В последнее время нас часто критикуют за то, что мы якобы, плохо справляемся с вывозом мусора. Это не так. Теперь каждый может в этом убедиться на нашей странице "ВКонтакте"
По словам г-на Юдинцева, компания «Дюртюлиомелиоводстрой» пришла на северо-запад республики «всерьез и надолго».
- Мы последовательно повышаем качество нашей работы, - поясняет он. - Мы намерены стать образцовым регоператором по ТКО в Башкортостане, а общественный контроль через соцсети поможет в этом.
Как утверждает Евгений Юдинцев, «все жалобы, поступившие в комментариях под фотографиями, будут поставлены на особый контроль».
- Мы, совместно с жителями, наведём абсолютный порядок в городах и районах присутствия "Мехуборки", - уверяет он.
Фото контейнерных площадок публикуются по маршрутам следования мусоровозов. Уборщики мусора делают снимки в специальной программе, гарантирующей достоверность изображения. Время и геолокация ставится автоматически, и оператор не может повлиять на эти параметры. "Мехуборка" установила эти контролирующие приложения на мобильные устройства во всех мусоровозах и обучила сотрудников пользоваться программой.

Между тем, группа компаний «Мехуборка», присутствует в 11 регионах страны, и, кроме Башкирии, работает в Санкт-Петербурге и Москве, а также Московской, Ленинградской, Псковской, Пензенской, Нижегородской, Ярославской, Читинской областях, Татарстане и Краснодарском крае.

Башкирская компания, входящая в группу - ООО "Дюртюлиомелиоводстрой" является регоператором по обращению с ТКО на северо-западе республики. Она контролирует 80 процентов полигонов ТБО в зоне присутствия.

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Источник: www.sobkor02.ru
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