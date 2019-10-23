Компания «Мехуборка» в режиме онлайн будет отчитываться об уборке мусора

С 23 октября компания «Мехуборка», в которую входит "Дюртюлиомелиоводстрой" - региональный оператор по обращению с отходами на северо-западе Башкирии, публикует на своей официальной странице "ВКонтакте" фотографии подведомственных контейнерных площадок после очистки.





Жители городов и районов, за которые отвечает «Мехуборка», в режиме реального времени могут найти свой двор, свои мусорные контейнеры и оценить работу регоператора. На каждом снимке (https://vk.com/dmsrb) указана геолокация и время, когда сделан снимок.

- Мы пошли на беспрецедентный шаг - тотальную открытость нашей работы на территории присутствия, - говорит генеральный директор "Дюртюлиомелиоводстрой" Евгений Юдинцев. - В последнее время нас часто критикуют за то, что мы якобы, плохо справляемся с вывозом мусора. Это не так. Теперь каждый может в этом убедиться на нашей странице "ВКонтакте"

- Мы последовательно повышаем качество нашей работы, - поясняет он. - Мы намерены стать образцовым регоператором по ТКО в Башкортостане, а общественный контроль через соцсети поможет в этом.

- Мы, совместно с жителями, наведём абсолютный порядок в городах и районах присутствия "Мехуборки", - уверяет он.





По словам г-на Юдинцева, компания «Дюртюлиомелиоводстрой» пришла на северо-запад республики «всерьез и надолго».Как утверждает Евгений Юдинцев, «все жалобы, поступившие в комментариях под фотографиями, будут поставлены на особый контроль».Фото контейнерных площадок публикуются по маршрутам следования мусоровозов. Уборщики мусора делают снимки в специальной программе, гарантирующей достоверность изображения. Время и геолокация ставится автоматически, и оператор не может повлиять на эти параметры. "Мехуборка" установила эти контролирующие приложения на мобильные устройства во всех мусоровозах и обучила сотрудников пользоваться программой.

Между тем, группа компаний «Мехуборка», присутствует в 11 регионах страны, и, кроме Башкирии, работает в Санкт-Петербурге и Москве, а также Московской, Ленинградской, Псковской, Пензенской, Нижегородской, Ярославской, Читинской областях, Татарстане и Краснодарском крае.



Башкирская компания, входящая в группу - ООО "Дюртюлиомелиоводстрой" является регоператором по обращению с ТКО на северо-западе республики. Она контролирует 80 процентов полигонов ТБО в зоне присутствия.

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