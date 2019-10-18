В Башкирии регоператор «Дюртюлимелиоводстрой» может уйти с рынка из-за многочисленных жалоб

Один из региональных операторов по уборке мусора может уйти с башкирского рынка. Речь идет о компании «Дюртюлимелиоводстрой», обслуживающей северо-запад Башкортостана. Об этом заявили в республиканском Министерстве экологии.





В ведомстве добавили, что окончательное решение будет принято в ближайшие дни. Напомним, что этот региональный оператор уже не в первый раз становится объектом критики. Съемочная группа телеканала БСТ побывала в Нефтекамске и выслушала недовольство местных жителей относительно работы компании.

«Сюда выбрасывают весь мусор, создают проблемы, летом запах был. Она может лежать недели, две – подолгу».

«Они аргументировали тем, что якобы жители не платят. Офисов их в городе у нас нет, с кем заключать договоры, я не могу сказать. Как платить, я не знаю. До сентября не оплачивал, в сентябре пришла квитанция, я оплатил полностью сумму, как будто все 7 месяцев они работали отлично, у меня был чистый двор. Но это, к сожалению, не так».

«Мы в этом месяце получили кредит от нашей головной организации компании «Мехуборка» и закрыли существенные задолженности по объектам размещения – порядка 45 миллионов. Сейчас мы решаем вопрос с транспортной компанией Янаула. Положительная динамика есть».

«Мы получили более 700 актов от юридических лиц и предпринимателей на некачественную услугу в части вывоза ТКО. Мы все это фиксируем, и думаю, в ближайшее время будем принимать решение либо о расторжении контракта, либо о конкретных механизмах по выправлению данной ситуации. Мы завершаем подготовку документов в соответствии с поручением руководителя региона, данным на оперативном совещании. Думаю, что в течение двух недель мы опубликуем принятое решение. В настоящий момент у нас сформирован пакет документов, мы завтра встречаемся с руководителем регоператора, чтобы определить дальнейшие шаги».





За тем, как проходит уборка мусора, жители Нефтекамска следят в режиме реалити-шоу. Практически ежедневно в городских интернет-сообществах новости с улиц. Люди делятся фотографиями переполненных отходами баков.Отдельное место занимает крупногабаритный мусор. Илира Ялалова жалуется: мало того, что с жителями не согласовали место для его выброса, так еще и ежедневно приходится наблюдать под окнами весьма неприятную картину.Ответственность за вывоз мусора на северо-западе республики лежит на компании «Дюртюлимелиоводстрой». По данным Минэкологии, на региональном операторе – долг около 100 миллионов рублей перед транспортными компаниями и перед полигоном, где складируют отходы.«Дюртюлимелиоводстрой» обслуживает 12 районов Башкортостана. К слову, в Янауле в канун Дня Республики мусоровозы отказались собирать отходы на полигон. Чтобы мусор не отравил горожанам жизнь на праздник, регоператору пришлось вызывать помощь из других муниципалитетов. По словам руководства, они ищут пути решения сложившихся проблем.То, что реализация мусорной реформы на северо-западе с самого начала идет с пробуксовкой, признали и в правительстве республики. Радий Хабиров заявил: происходящее в зоне ответственности регионального оператора уже выходит за все рамки.

«Дюртюлимелиоводстрой» уже не в первый раз становится объектом критики. Поводом были и путаницы с платежками, в том числе и выписанные на умерших, и комиссия, которую жители были вынуждены оплачивать из собственного кармана. Власти давали срок регоператору исправиться. Будет ли предприятие обслуживать население дальше, решится в ближайшее время.

Автор: Артур Шамсутдинов

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Фото: bash.news