В Башкирии в ветхих и аварийных домах проживают более 76 тысяч человек

| 08 сен 2020 | 10:45

В Правительстве республики Глава Башкирии провел онлайн-конференцию, посвященную жилищным вопросам. В регионе более 76 тысяч человек проживают в ветхих и аварийных домах. Они зарегистрированы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Государство выделяет свыше 2 миллиардов рублей ежегодно на поддержку граждан, но реальную помощь получают только более 2 тысяч жителей республики. Председатель Госстроя Башкортостана Марат Ахмадуллин предложил способ решения данной проблемы.







Помочь людям может «Фонд развития жилищного строительства». Он работает с 2011 года и помогает обеспечивать граждан социальным жильем. Однако его деятельность необходимо развивать. Марат Ахмадуллин попросил поддержки у Главы республики в вопросах упрощения процедуры выделения фонду земельных участков для строительства и механизмах финансирования.

— С точки зрения дальнейшего развития важно понимать текущую ситуацию, а также совместно обсудить все имеющиеся предложения по работе организации, их актуальность и востребованность со стороны жителей республики, – ответил Радий Хабиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram