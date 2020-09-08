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В Башкирии в ветхих и аварийных домах проживают более 76 тысяч человек

В Башкирии в ветхих и аварийных домах проживают более 76 тысяч человек

| 08 сен 2020 | 10:45

В Правительстве республики Глава Башкирии провел онлайн-конференцию, посвященную жилищным вопросам. В регионе более 76 тысяч человек проживают в ветхих и аварийных домах. Они зарегистрированы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Государство выделяет свыше 2 миллиардов рублей ежегодно на поддержку граждан, но реальную помощь получают только более 2 тысяч жителей республики. Председатель Госстроя Башкортостана Марат Ахмадуллин предложил способ решения данной проблемы.



Помочь людям может «Фонд развития жилищного строительства». Он работает с 2011 года и помогает обеспечивать граждан социальным жильем. Однако его деятельность необходимо развивать. Марат Ахмадуллин попросил поддержки у Главы республики в вопросах упрощения процедуры выделения фонду земельных участков для строительства и механизмах финансирования.

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Источник: proural.info

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