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В Башкирии утвердили новые тарифы за вывоз мусора

В Башкирии утвердили новые тарифы за вывоз мусора

| 07 сен 2020 | 10:51

С 1 сентября в Башкирии утверждены новые тарифы за услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом 7 сентября на оперативном совещании в правительстве республики рассказал министр природопользования и экологии региона Урала Искандаров.



Так, по зоне деятельности регоператора №1 МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» плата по многоквартирным домам составит 75 рублей с человека, по частным домам – 76 рублей. Регоператор №2 «Дюртюлимелиоводстрой» плата по МКД составит 96 рублей, частные дома – 77 рублей. Регоператор №3 «Экосити» плата по МКД составит 94 рубля, частные – 96. Регоператор №4 «Экология Т» МКД – 95 рублей, частные – 96.

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По словам Урала Искандарова, изменение в тарифах позволит регоператорам приступить к строительству мусоросортировочных комплексов, объектов обработки и захоронения отходов и достичь показателей нацпроекта «Экология» к 2024 году.
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Источник: ufa.aif.ru

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