В Башкирии заработала система контроля вывоза мусора «ТКО-Башкортостан» | видео

| 11 сен 2020 | 13:45

В Башкирии в штатный режим переведена работа автоматизированной системы по контролю за вывозом мусора «ТКО-Башкортостан», которая ранее действовала в тестовом режиме. Об этом «Башинформу» рассказал сотрудник Минцифры РБ Марат Шагабутдинов.



«Система позволяет региональным операторам, муниципалитетам, органам республиканской власти контролировать полноту и качество вывоза мусора с контейнерных площадок ТКО, — рассказывает Марат Шагабутдинов. — Далее будет разработан регламент взаимодействия с регоператорами с тем, чтобы повышать качество этой работы и не допускать просадки».





По данным Минцифры, система приобретена в виде готового программного решения компании «Медиалогия», которая работает в регионах Подмосковья, в частности в Красногорске, и она адаптирована под региональные особенности Башкирии. Так, оптимизированы функции передачи фотоизображений в условиях плохого сигнала сотовой связи и отсутствия интернета. В настоящее время оцифровано 99% мусорных контейнерных площадок.

«На месте водители не всегда могут отправить в систему снимки с вывезенных контейнерных площадок из-за отсутствия интернета в отдалённых населенных пунктах, которых в нашей зоне ответственности много, — рассказывает гендиректор одного из регоператоров Евгений Юдинцев. — Также не надо забывать, что большинство водителей у нас с кнопочными телефонами ездят, для них сам по себе смартфон — это уже что-то сверхъестественное. Но в целом внедрение этой системы последовательно идёт. И в этом вопросе наша республика значительно обгоняет многие другие регионы, занимая передовые позиции».









По мнению региональных операторов, новая система позволит объективно контролировать работу сотрудников, однако на этапе внедрения её выявляются определенные ошибки.

Напомним, что по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова рассматривается вопрос о формировании тарифа за вывоз ТКО в соответствии с фактической работой регоператоров. То есть плата за услугу будет формироваться исходя из числа реальных вывозов мусора в течение месяца, зафиксированных системой «ТКО-Башкортостан».

«Наши тарифы за вывоз и утилизацию ТКО — самые низкие в России. Но люди должны понимать, за что платят. Обязанность наших регоператоров — вывозить мусор с определенной частотой, а не один раз в месяц. Давайте предъявлять плату за эту услугу, особенно в деревнях, по факту её оказания: сколько раз вывезли — столько и заплатили», — сказал в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров.

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Фото: скрин видео