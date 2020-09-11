В Башкирии заработала система контроля вывоза мусора «ТКО-Башкортостан» | видео
| 11 сен 2020 | 13:45
В Башкирии в штатный режим переведена работа автоматизированной системы по контролю за вывозом мусора «ТКО-Башкортостан», которая ранее действовала в тестовом режиме. Об этом «Башинформу» рассказал сотрудник Минцифры РБ Марат Шагабутдинов.
«Система позволяет региональным операторам, муниципалитетам, органам республиканской власти контролировать полноту и качество вывоза мусора с контейнерных площадок ТКО, — рассказывает Марат Шагабутдинов. — Далее будет разработан регламент взаимодействия с регоператорами с тем, чтобы повышать качество этой работы и не допускать просадки».
По данным Минцифры, система приобретена в виде готового программного решения компании «Медиалогия», которая работает в регионах Подмосковья, в частности в Красногорске, и она адаптирована под региональные особенности Башкирии. Так, оптимизированы функции передачи фотоизображений в условиях плохого сигнала сотовой связи и отсутствия интернета. В настоящее время оцифровано 99% мусорных контейнерных площадок.
По мнению региональных операторов, новая система позволит объективно контролировать работу сотрудников, однако на этапе внедрения её выявляются определенные ошибки.
Напомним, что по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова рассматривается вопрос о формировании тарифа за вывоз ТКО в соответствии с фактической работой регоператоров. То есть плата за услугу будет формироваться исходя из числа реальных вывозов мусора в течение месяца, зафиксированных системой «ТКО-Башкортостан».