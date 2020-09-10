Общественники ОНФ выступили против повышения тарифа за вывоз ТКО

| 10 сен 2020 | 17:19

В Общероссийском народном фронте в Башкортостане обеспокоены предстоящим ростом тарифов на вывоз отходов. Эксперты направили обращение в Государственный комитет по тарифам с просьбой предоставить материалы тарифных дел об установлении предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемых МУП «САХ», ООО «Эко-Сити», ООО «Дюртюлимелиоводстрой» и ООО «Экология Т».







Информация необходима для оценки экономической обоснованности расчетов единых тарифов региональных операторов по обращению с ТКО.

«Тарифообразование, в части транспортных издержек, непрозрачно. Пока не будет ясности с транспортной составляющей, о повышении платежа, которое в последнее время много обсуждается, не может быть и речи. В установленном предельном едином тарифе на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами значительная доля (около 70%) приходится именно на транспортную составляющую, которая, на наш взгляд, вызывает сомнения. Анализ контрагентов регоператоров за 2019 год показал, что у практически у каждого есть компании — «прокладки», с которыми заключены договора на транспортировку отходов по завышенным ценам, те, в свою очередь, нанимают субподрядчиков на менее выгодных условиях», — рассказал модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Башкортостане Мурад Шафиков.

«Все денежные средства, а это 70% от тарифа ТКО, поступали на расчетный счет предприятия ООО «Экопром». Более того, наши предприятия получили из Нижегородской налоговой инспекции запросы о предоставлении всей бухгалтерской документации в рамках договорных отношений с ООО «Экопром» в связи с проведением документальной проверки последнего по неуплате в полном объеме налога НДС. В итоге большая часть суммы за перевозку мусора, то есть за транспортные услуги, ушла на счета фирмы, которая зарегистрирована в другом регионе. Соответственно, бюджет республики не дополучил налоги», — отметила эксперт ОНФ Наталья Абубакирова.









В качестве примера незаконного ценообразования региональных операторов эксперты привели деятельность «Дюртюлимеливодстрой». С января 2019 года региональный оператор в качестве перевозчиков привлек ряд предприятий Янаула. Но договоры на транспортировку ТКО «Дюртюлимеливодстрой» заключил не напрямую с предприятиями республики, а через нижегородскую компанию ООО «Экопром», которая с 01.01.2019 г. по 01.10.2019 самостоятельно перевозкой ТКО в Башкортостане не занималась.У экспертного сообщества очень много вопросов и к Территориальной схеме обращения с отходами Республики Башкортостан, утвержденной приказом Минэкологии РБ от 30 декабря 2019 года №1198п, которая вступила в законную силу с 17 апреля 2020 года.В нарушение требований закона в Территориальной схеме в подразделе «Движение отходов по их видам и классам опасности» отсутствует информация о направлении отходов от источников их образования на обработку, утилизацию и обезвреживание. Территориальная схема не содержит нормативно-правового предписания: какие муниципальные образования (поселения или их части) в каком месте осуществляют захоронение отходов.Схема потоков определена с нарушением требований специального закона, а именно отсутствует графическое, текстовое или табличное описание схемы движения отходов от конкретных источников образования отходов до конкретных объектов, используемых для их обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.По мнению эксперта тематической площадки ОНФ «Экология» Александра Когана, озвученного в рамках совещания по вопросам доработки федеральной террсхемы, жители хотят четко понимать, за что именно они платят, как рассчитывается тариф, какие у них есть возможности для перерасчёта платежей.

Напомним, что в сентябре платежи за вывоз мусора еще остаются прежними. Квитанции с заявленными ранее повышенными суммами жителям пока не предъявляют, пояснил вице – премьер правительства республики Борис Беляев.



7 сентября на совещании в правительстве были озвучены новые размеры платы за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по пяти зонам деятельности региональных операторов.

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